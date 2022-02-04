YouTube заблокировал каналы ведомств ЛНР и ДНР
По словам журналистов, это было сделано на фоне вала поддерживаемых Украиной, США, Британией и их сателлитами информационных сообщений о якобы готовящейся "агрессии" России.
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Администрация видеохостинга YouTube заблокировала информационные каналы ведомств самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщается в заявлении журналистов Государственной телерадиокомпании ЛНР, опубликованном на официальном сайте ГТРК.
"На фоне вала поддерживаемых Украиной, США, Великобританией и их сателлитами информационных сообщений о якобы готовящейся "агрессии" России в отношении Украины сегодня в полночь киевскими и западными спецслужбами в отношении СМИ Донбасса была осуществлена грубая и циничная провокация", — говорится в сообщении.
Как уточняется, по причине "нарушения правил сообщества" были заблокированы каналы ГТРК ЛНР, Луганского информационного центра, Народной милиции ЛНР, Народной милиции и Министерства информации ДНР. При этом в заявлении журналистов отмечается, что видеохостинг не указал, какие именно правила были нарушены.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 февраля с видеохостинга YouTube были полностью удалены два оппозиционных украинских телеканала "Первый независимый" и UkrLive, на которые ранее указом главы государства наложили санкции. Теперь при заходе на ютуб-страницы с онлайн-вещанием появляется надпись о том, что видео недоступно, а ещё нет ни одной сохранённой записи.
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