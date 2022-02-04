YouTube заблокировал каналы ведомств ЛНР и ДНР

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала информационные каналы ведомств самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщается в заявлении журналистов Государственной телерадиокомпании ЛНР, опубликованном на официальном сайте ГТРК.

"На фоне вала поддерживаемых Украиной, США, Великобританией и их сателлитами информационных сообщений о якобы готовящейся "агрессии" России в отношении Украины сегодня в полночь киевскими и западными спецслужбами в отношении СМИ Донбасса была осуществлена грубая и циничная провокация", — говорится в сообщении.

Как уточняется, по причине "нарушения правил сообщества" были заблокированы каналы ГТРК ЛНР, Луганского информационного центра, Народной милиции ЛНР, Народной милиции и Министерства информации ДНР. При этом в заявлении журналистов отмечается, что видеохостинг не указал, какие именно правила были нарушены.