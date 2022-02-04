Суд приговорил фигуранта дела о терактах в московском метро к пожизненному сроку

Напомним, что взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" столичной подземки прогремели утром 29 марта 2010 года. Теракты унесли жизни 40 человек, ещё более 100 пострадали. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Имарат Кавказ"*. В 2013 году лидер организации Доку Умаров был ликвидирован, а ещё спустя шесть лет суд арестовал одного из его подельников — Магомеда Нурова. По версии следствия, при подготовке теракта он выполнял роль связного и водителя, который сопровождал смертниц. На суде Нуров полностью признал свою вину.