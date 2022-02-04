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Суд приговорил фигуранта дела о терактах в московском метро к пожизненному сроку

По версии следствия, при подготовке атаки Магомед Нуров выполнял роль связного и водителя, который сопровождал смертниц.

4 февраля, 11:09

© Telegram / SHOT

Осуждённый за пособничество в терроризме Магомед Нуров © Telegram / SHOT

Суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы Магомеда Нурова, причастного к терактам в столичном метрополитене в 2010 году. Наказание пособник террористов будет отбывать в колонии особого режима.

"Суд постановил признать Нурова виновным и назначить ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", — сказал судья в конце заседания.

Также 2-й Западный окружной военный суд обязал подсудимого выплатить Московскому метрополитену денежную компенсацию в размере 17 миллионов рублей. На вопросы журналистов Нуров отвечать отказался.

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Напомним, что взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" столичной подземки прогремели утром 29 марта 2010 года. Теракты унесли жизни 40 человек, ещё более 100 пострадали. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Имарат Кавказ"*. В 2013 году лидер организации Доку Умаров был ликвидирован, а ещё спустя шесть лет суд арестовал одного из его подельников — Магомеда Нурова. По версии следствия, при подготовке теракта он выполнял роль связного и водителя, который сопровождал смертниц. На суде Нуров полностью признал свою вину.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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