Песков призвал не верить на слово Госдепу после заявлений о "российских фейках" по Украине
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал бредом заявления США о "подготовке видеопровокаций".
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал совет журналистам от Госдепа США — верить на слово про "фейки", которые Россия якобы готовит по Украине.
"Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Россия может "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину. По словам Джона Кёрби, Москва якобы "сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники". Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, когда журналисты попросили его предоставить доказательства этих обвинений, предложил им поверить на слово американскому правительству.
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В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления Пентагона о "видеопровокациях". По словам дипломата, для Запада уже стало нормой самим выдумать некий повод, а затем публично высказывать вокруг него свои опасения и удивления.
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