Песков призвал не верить на слово Госдепу после заявлений о "российских фейках" по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал совет журналистам от Госдепа США — верить на слово про "фейки", которые Россия якобы готовит по Украине.

"Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Россия может "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину. По словам Джона Кёрби, Москва якобы "сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники". Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, когда журналисты попросили его предоставить доказательства этих обвинений, предложил им поверить на слово американскому правительству.