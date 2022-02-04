Песков назвал необходимый фактор для нового саммита в "нормандском формате"

Все заявления Киева о Минских соглашениях доказывают, что дальнейшие переговоры будут безрезультативными, поэтому новый нормандский саммит не будет иметь смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте всё-таки трезво смотреть на ситуацию. В то время, когда из Киева сначала идут заявления о том, что выполнение Минских договорённостей будет означать развал Украины, потом идёт заявление министра иностранных дел о том, что выполнение Минских договорённостей на условиях России невозможно, очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне", — отметил Песков.

Он подчеркнул, что все встречи на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены, иначе никаких итогов и сдвигов ждать не приходится.