Песков назвал необходимый фактор для нового саммита в "нормандском формате"
По мнению представителя Кремля, Киев в настоящее время не готов к дальнейшим переговорам и постоянно меняет свою позицию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Все заявления Киева о Минских соглашениях доказывают, что дальнейшие переговоры будут безрезультативными, поэтому новый нормандский саммит не будет иметь смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давайте всё-таки трезво смотреть на ситуацию. В то время, когда из Киева сначала идут заявления о том, что выполнение Минских договорённостей будет означать развал Украины, потом идёт заявление министра иностранных дел о том, что выполнение Минских договорённостей на условиях России невозможно, очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне", — отметил Песков.
Он подчеркнул, что все встречи на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены, иначе никаких итогов и сдвигов ждать не приходится.
Ранее лидер Незалежной Зеленский рассказал об обсуждении "нормандского формата" с "другом" Украины французским коллегой Эмманюэлем Макроном. По его словам, "пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами". "Нормандский формат" он назвал одним из шагов ради мира.
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