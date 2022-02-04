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Сборная Украины не будет жать руки соперникам из России в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Кроме того, некоторые предприниматели из Незалежной готовы финансово простимулировать спортсменов и увеличить премиальные за победу.

4 февраля, 11:21

Фото © UEFA

Украинские спортсмены не будут жать руку представителям сборной России перед началом полуфинала чемпионата Европы по футболу в Нидерландах. Об этом meta-raitings.ua заявил президент Федерации футзала Украины Сергей Владыко.

"Не думаю, что у нас будет что-то по-другому [с фотографиями с россиянами и пожатием рук перед матчем]. Кроме того, не будем забывать про коронавирус, это ещё опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования от УЕФА. Все команды почти изолированы, контактов мало с другими", — заявил Владыко.

Кроме того, он рассказал, что некоторые украинские предприниматели могут увеличить размер премиальных для футболистов в случае их победы над сборной России. Однако дополнительные бонусы, по словам Владыко, украинская команда уже заработала.

Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, где сыграет с Украиной

Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, где сыграет с Украиной

Добавим, что матч Россия – Украина на чемпионате Европы по мини-футболу состоится 4 февраля в 19:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Матч ТВ".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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