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Расстрелявший сослуживцев украинский срочник Рябчук отказался от показаний

Теперь обвиняемый не хочет участвовать ни в каких следственных действиях без своих новых адвокатов.

4 февраля, 11:24

Задержанный Артём Рябчук © "Страна.ua"

На Украине солдат-срочник Артём Рябчук, который ранее сознался в массовом убийстве сослуживцев, отказался от своих показаний. Об этом сообщает канал "Реальный Киев" в "Телеграме".

По утверждению издания, теперь у Рябчука новые адвокаты, которые и взяли иную линию защиты. Обвиняемый больше не намерен участвовать в следственных действиях без присутствия своих защитников. Деньги на адвокатов ему собирали по всей Украине, отмечается в сообщении.

Напомним, 27 января в украинском городе Днепре срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Среди жертв оказалась сотрудница завода "Южмаш". Стрелка задержали, он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение. Следствие будет проверять, не оказывалось ли на военнослужащего "психологическое давление в коллективе", при этом в Раде уже заявили, что срочник в течение пары месяцев подвергался дедовщине.

ГБР Украины опровергло слухи о суициде расстрелявшего сослуживцев срочника

ГБР Украины опровергло слухи о суициде расстрелявшего сослуживцев срочника

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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