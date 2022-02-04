Расстрелявший сослуживцев украинский срочник Рябчук отказался от показаний

На Украине солдат-срочник Артём Рябчук, который ранее сознался в массовом убийстве сослуживцев, отказался от своих показаний. Об этом сообщает канал "Реальный Киев" в "Телеграме".

По утверждению издания, теперь у Рябчука новые адвокаты, которые и взяли иную линию защиты. Обвиняемый больше не намерен участвовать в следственных действиях без присутствия своих защитников. Деньги на адвокатов ему собирали по всей Украине, отмечается в сообщении.