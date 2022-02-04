Расстрелявший сослуживцев украинский срочник Рябчук отказался от показаний
Теперь обвиняемый не хочет участвовать ни в каких следственных действиях без своих новых адвокатов.
Задержанный Артём Рябчук © "Страна.ua"
На Украине солдат-срочник Артём Рябчук, который ранее сознался в массовом убийстве сослуживцев, отказался от своих показаний. Об этом сообщает канал "Реальный Киев" в "Телеграме".
По утверждению издания, теперь у Рябчука новые адвокаты, которые и взяли иную линию защиты. Обвиняемый больше не намерен участвовать в следственных действиях без присутствия своих защитников. Деньги на адвокатов ему собирали по всей Украине, отмечается в сообщении.
Напомним, 27 января в украинском городе Днепре срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Среди жертв оказалась сотрудница завода "Южмаш". Стрелка задержали, он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение. Следствие будет проверять, не оказывалось ли на военнослужащего "психологическое давление в коллективе", при этом в Раде уже заявили, что срочник в течение пары месяцев подвергался дедовщине.
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