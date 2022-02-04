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Захарова: Сотрудников Deutsche Welle не будут выдворять из России

Представитель МИД РФ напомнила, что журналисты телеканала должны сдать аккредитацию до конца пятницы.

4 февраля, 11:31
<p>Фото © ТАСС / imago images / imagebroker</p>

Фото © ТАСС / imago images / imagebroker

Работающие в России журналисты телеканала Deutsche Welle получили уведомление о закрытии корпункта и должны сдать свою аккредитацию до конца сегодняшнего дня. При этом сдача аккредитаций не означает выдворения из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сотрудникам корпункта Deutsche Welle было направлено уведомление о необходимости в течение дня сдать аккредитации... Сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать", — пояснила Захарова на брифинге.

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Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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