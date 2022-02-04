Захарова: Сотрудников Deutsche Welle не будут выдворять из России

Работающие в России журналисты телеканала Deutsche Welle получили уведомление о закрытии корпункта и должны сдать свою аккредитацию до конца сегодняшнего дня. При этом сдача аккредитаций не означает выдворения из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.