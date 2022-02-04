Россия и Китай выступили против цветных революций и призвали все государства укреплять диалог

Россия и Китай выступили против цветных революций, призвав все государства укреплять диалог и взаимное доверие. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Документ был принят по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

"Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против цветных революций и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях", — указано в совместном заявлении.

Кроме того, Россия и Китай выступили за укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и повышение её роли "в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности, основанного на общепризнанных принципах международного права".

В ещё одном пункте совместного заявления Россия и Китай выступили за равные права на управление Интернетом и сочли неприемлемыми попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов глобальной Сети. А другим пунктом документа стороны декларировали недопустимость возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда более слабые становятся добычей.

"Стороны вновь заявляют о необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества, потребности в сотрудничестве, а не в конфронтации. Стороны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных", — говорится в заявлении Путина и Си Цзиньпина.