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Россия и Китай выступили против цветных революций и призвали все государства укреплять диалог

Стороны приняли совместное заявление о международных отношениях, указав на недопустимость их возвращения к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей.

4 февраля, 11:36
<p>Российско-китайские переговоры. Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ</p>

Российско-китайские переговоры. Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ

Россия и Китай выступили против цветных революций, призвав все государства укреплять диалог и взаимное доверие. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Документ был принят по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

"Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против цветных революций и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях", — указано в совместном заявлении.

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Кроме того, Россия и Китай выступили за укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и повышение её роли "в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности, основанного на общепризнанных принципах международного права".

В ещё одном пункте совместного заявления Россия и Китай выступили за равные права на управление Интернетом и сочли неприемлемыми попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов глобальной Сети. А другим пунктом документа стороны декларировали недопустимость возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда более слабые становятся добычей.

"Стороны вновь заявляют о необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества, потребности в сотрудничестве, а не в конфронтации. Стороны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных", — говорится в заявлении Путина и Си Цзиньпина.

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Напомним, что в пятницу в Пекине прошла встреча президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином. После общения лидеры двух стран отправятся на церемонию открытия Олимпийских игр. Лайф уже сообщал, что российский президент — первый мировой лидер, с которым Си Цзиньпин встретился лицом к лицу с начала пандемии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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