Поседевший Саакашвили появился в суде в футболке в поддержку Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с момента его задержания на родине сильно поседел. Новая фотография из зала суда появилась в официальном аккаунте экс-лидера в "Инстаграме".

Как видно на изображении, на очередное заседание Саакашвили пришёл в футболке с надписью на украинском языке: "За волю Украины". По сравнению с фотографиями месячной давности на новом фото его волосы практически потеряли родной цвет. Бывший президент также пожаловался на проблемы со здоровьем и потребовал пустить к нему личного врача.