Поседевший Саакашвили появился в суде в футболке в поддержку Украины
Экс-глава государства пожаловался на ухудшение состояния здоровья и потребовал допустить к нему личного врача.
Михаил Саакашвили в суде © Instagram / saakashvilim
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с момента его задержания на родине сильно поседел. Новая фотография из зала суда появилась в официальном аккаунте экс-лидера в "Инстаграме".
Как видно на изображении, на очередное заседание Саакашвили пришёл в футболке с надписью на украинском языке: "За волю Украины". По сравнению с фотографиями месячной давности на новом фото его волосы практически потеряли родной цвет. Бывший президент также пожаловался на проблемы со здоровьем и потребовал пустить к нему личного врача.
Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, однако в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.
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