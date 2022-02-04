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"Фенербахче" вновь заинтересовался в подписании Дзюбы

Стамбульский клуб уже проявлял интерес к нападающему прошлым летом.

4 февраля, 11:49

Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Турецкий "Фенербахче" рассматривает возможность подписания нападающего "Зенита" и экс-капитана сборной России Артёма Дзюбы, сообщает газета Takvim.

По информации издания, стамбульцы намерены заполучить Дзюбу ближайшим летом, когда закончится его контракт с "Зенитом". Пока клуб и форвард не продлили соглашение.

"От таких предложений не отказываются": Дзюба сыграл центрального защитника в матче против "Жилины"

"От таких предложений не отказываются": Дзюба сыграл центрального защитника в матче против "Жилины"

Добавим, что в составе "Зенита" Артём Дзюба провёл 234 матча, в которых забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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