"Фенербахче" вновь заинтересовался в подписании Дзюбы
Стамбульский клуб уже проявлял интерес к нападающему прошлым летом.
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Турецкий "Фенербахче" рассматривает возможность подписания нападающего "Зенита" и экс-капитана сборной России Артёма Дзюбы, сообщает газета Takvim.
По информации издания, стамбульцы намерены заполучить Дзюбу ближайшим летом, когда закончится его контракт с "Зенитом". Пока клуб и форвард не продлили соглашение.
Добавим, что в составе "Зенита" Артём Дзюба провёл 234 матча, в которых забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.
Комментариев: 0