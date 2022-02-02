Захарова уличила главу МИД Британии Трасс в незнании географии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула главу МИД Великобритании Лиз Трасс в некомпетентности, ответив на её слова о "поддержке балтийских союзников через Чёрное море". Соответствующее ироничное замечание британской коллеге Захарова опубликовала в своём телеграм-канале.

"Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы "защитить Прибалтику", надо действовать не через Чёрное море, а через Балтийское. ПриБАЛТийские страны потому так и называются (на английском так вообще — Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря. А не Чёрного", — написала она.

Дипломат выразила непонимание, как главе британского МИД удавалось "с таким хайли-лайкли" образованием занимать министерские посты, и подчеркнула, что если кого-то от чего-то и надо спасать, то "мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков".

"С географией главе Форин Офиса надо что-то делать. Даже не потому, что это британский министр иностранных дел, — исходя из каких критериев распределяются министерские портфели в развитых монархических демократиях, дело не наше. А потому, что Англия раньше была великой морской державой и остаётся морской до сих пор", — заметила Захарова.