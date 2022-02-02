Путин поздравил буддистов РФ с наступлением Нового года по лунному календарю
Российский лидер отметил, что активное содействие общины в решении насущных социальных задач, укреплении межнационального и межрелигиозного мира заслуживает глубокой признательности.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент РФ Владимир Путин поздравил всех буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю. Телеграмма с пожеланиями опубликована на сайте Кремля.
"В этот праздничный день хочу поблагодарить буддийскую общину России за большой вклад в просвещение и благотворительность, упрочение нравственных основ общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к высоким принципам морали, сохранение семейных, традиционных ценностей", — говорится в сообщении.
Также Путин отметил, что активное содействие буддийской общины в решении насущных социальных задач, укреплении межнационального и межрелигиозного мира и согласия заслуживает глубокой признательности.
Буддисты отмечают Новый год по лунному календарю (Сагаалган) каждый год в разное время. Дата приходится на день первого весеннего новолуния, которое определяется буддийскими священнослужителями. В 2022 году праздник выпал на 2 февраля. Этот год будет отмечен знаком Синего Тигра стихии Вода.
Ранее Лайф рассказывал, что по восточному календарю наступил год Тигра. Фиксированной даты у этого праздника в КНР нет: начало года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и перемещается между 21 января и 21 февраля.
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