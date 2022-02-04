Иммунолог Крючков рассказал об эффекте ноцебо после вакцинации от ковида
По его словам, у некоторых людей появляются негативные ощущения не только после прививки от коронавируса, но после инъекции от гриппа.
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Люди, которые сделали прививку от коронавируса, подвержены эффекту ноцебо — им кажется, что у них из-за вакцины появились какие-то нежелательные симптомы, однако на самом деле эти негативные ощущение никак с ней не связаны. Об этом со ссылкой на исследования рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Есть исследование о том, что очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлено эффектом ноцебо. Сравнили группы вакцин с группой плацебо и поняли, что у плацебников очень частые нежелательные явления. Им не ввели ничего значимого, а у них масса нежелательных явлений выявляется", — сказал Крючков в беседе с Ura.ru.
По его словам, у 70% людей негативные последствия после введения первой дозы вакцины появляются именно из-за эффекта ноцебо. После второй инъекции такие ощущения возникают примерно у половины привитых. При этом, отметил иммунолог, такие же цифры показывают исследования и по гриппозным вакцинам. Симптомами, вызванными эффектом ноцебо, могут быть головные боли, недомогание и чувство слабости.
Ранее сообщалось, что "Спутник V" полностью прошёл все этапы исследований и получил постоянную регистрацию в России. В этом году также ожидается признание "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. Пока же проходит проверка документации и технологических процессов. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис ранее объясняла задержку с признанием российской вакцины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду на то, что ВОЗ признает "Спутник V" уже в ближайшие месяцы. Так же оптимистично настроен директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
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