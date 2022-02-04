Иммунолог Крючков рассказал об эффекте ноцебо после вакцинации от ковида

Люди, которые сделали прививку от коронавируса, подвержены эффекту ноцебо — им кажется, что у них из-за вакцины появились какие-то нежелательные симптомы, однако на самом деле эти негативные ощущение никак с ней не связаны. Об этом со ссылкой на исследования рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Есть исследование о том, что очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлено эффектом ноцебо. Сравнили группы вакцин с группой плацебо и поняли, что у плацебников очень частые нежелательные явления. Им не ввели ничего значимого, а у них масса нежелательных явлений выявляется", — сказал Крючков в беседе с Ura.ru.