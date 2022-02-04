Win-win: Политолог Коровин объяснил поддержку Китаем предложений РФ по гарантиям безопасности
По словам собеседника Лайфа, Пекин готов считаться с интересами своих визави при условии, что их собственные интересы также учитываются.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
В отличие от Запада Китай всегда готов к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя прошедшие переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, по итогам которых Пекин выступил с поддержкой выдвинутых Москвой предложений по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе.
"Китай всегда предлагает сотрудничество по формуле win-win, то есть взаимовыгодного взаимодействия: всегда готов учитывать интересы своих визави, готов считаться с ними и при этом реализовывать свои интересы, но не за счёт партнёров. Что отличается от западного подхода, который решает все свои вопросы за счёт оппонента. Для Запада нет партнёров, только оппоненты", — отметил Коровин.
По его словам, Китай не имеет практики бросать вызов и "тушить" санкциями. Для Пекина вполне естественно признать требования России по вопросам стратегической стабильности, они "гармонично укладываются в рамки китайского мировоззрения", подчеркнул политолог.
"По прошедшим переговорам Россия предложила выгодные условия по поставкам газа и нефти в Китай, что так волнует Запад и Европу. По всем спектрам вопросов также достигнуты договорённости. В случае с Китаем это означает, что так всё и будет. В отличие от договорённостей с Западом, который всегда лукавит", — отметил Коровин.
Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. В рамках поездки в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку 10 миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока.
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