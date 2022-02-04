Win-win: Политолог Коровин объяснил поддержку Китаем предложений РФ по гарантиям безопасности

В отличие от Запада Китай всегда готов к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя прошедшие переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, по итогам которых Пекин выступил с поддержкой выдвинутых Москвой предложений по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе.

"Китай всегда предлагает сотрудничество по формуле win-win, то есть взаимовыгодного взаимодействия: всегда готов учитывать интересы своих визави, готов считаться с ними и при этом реализовывать свои интересы, но не за счёт партнёров. Что отличается от западного подхода, который решает все свои вопросы за счёт оппонента. Для Запада нет партнёров, только оппоненты", — отметил Коровин.

По его словам, Китай не имеет практики бросать вызов и "тушить" санкциями. Для Пекина вполне естественно признать требования России по вопросам стратегической стабильности, они "гармонично укладываются в рамки китайского мировоззрения", подчеркнул политолог.