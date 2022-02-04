Московское бюро Deutsche Welle закрылось после запрета на вещание в РФ
Решение о прекращении вещания телеканала на территории страны вступило в силу сегодня в девять утра по московскому времени.
Здание Deutsche Welle в Бонне. Фото © Getty Images/Horst Galuschka/picture alliance
Московское бюро телеканала Deutsche Welle закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании на территории страны. Об этом DW сообщила на своём сайте.
По данным издания, решение о запрете вещания в России стало "большим потрясением" для сотрудников.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения.
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