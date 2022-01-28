Эксперты НОМ обсудили проблемы общественного контроля за местными выборами

Ассоциация Независимого общественного мониторинга (НОМ) открыла серию обсуждений с экспертами из регионов по актуальным вопросам, касающимся выборов. Одной из тем стали муниципальные выборы, а именно — опыт общественного наблюдения за электоральным процессом подобного рода.

По словам председателя Ассоциации НОМ Александра Брода, муниципальные выборы отражают реальную политическую борьбу, поэтому именно здесь избирательная система сталкивается с настоящей проверкой на прочность.

"Мы просим регионы быть готовыми к экспертному сопровождению местных выборов, держать контакт с общественными наблюдателями, избирательными комиссиями и СМИ. Направление по мониторингу муниципальных избирательных кампаний мы намерены продолжать в течение года", — подчеркнул он.

По мнению эксперта НОМ Владимира Шаповалова, проблема заключается в значимости партийно-политического фактора, который в муниципальных выборах гораздо ниже, чем в федеральных. В связи с этим появляются и сложности с полноценным мониторингом, уверен Шаповалов. Одним из решений может стать законодательное регулирование наблюдательного процесса, считают участники заседания. По их словам, такая мера обеспечит комплексность и системность общественного контроля на выборах.