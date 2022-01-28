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Посол Салливан рассказал о контрпредложениях в ответе США по гарантиям безопасности

По словам дипломата, речь идёт о мерах по взаимной транспарентности с российским руководством, а также систем вооружения на Украине и учений в Европе.

28 января, 12:01
<p>Посол США в РФ Джон Салливан. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko Jr</p>

Посол США в РФ Джон Салливан. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko Jr

Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что в ответах США на инициативы России по безопасности содержатся контрпредложения по контролю над вооружениями. И в них учтены "некоторые российские озабоченности", отметил он.

"Мы предложили возможные меры по взаимной транспарентности с российским руководством, в том числе что касается систем вооружений на Украине, военных учений и манёвров в Европе, также [мы предложили] потенциальные меры по контролю над вооружениями, в том числе по ракетам в Европе", — отметил Салливан на брифинге.

Путин лично прочитал переданный США ответ по гарантиям безопасности

Путин лично прочитал переданный США ответ по гарантиям безопасности

Ранее Лайф писал, что вечером 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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