Посол Салливан рассказал о контрпредложениях в ответе США по гарантиям безопасности

Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что в ответах США на инициативы России по безопасности содержатся контрпредложения по контролю над вооружениями. И в них учтены "некоторые российские озабоченности", отметил он.

"Мы предложили возможные меры по взаимной транспарентности с российским руководством, в том числе что касается систем вооружений на Украине, военных учений и манёвров в Европе, также [мы предложили] потенциальные меры по контролю над вооружениями, в том числе по ракетам в Европе", — отметил Салливан на брифинге.