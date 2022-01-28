Посол Салливан рассказал о контрпредложениях в ответе США по гарантиям безопасности
По словам дипломата, речь идёт о мерах по взаимной транспарентности с российским руководством, а также систем вооружения на Украине и учений в Европе.
Посол США в РФ Джон Салливан. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko Jr
Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что в ответах США на инициативы России по безопасности содержатся контрпредложения по контролю над вооружениями. И в них учтены "некоторые российские озабоченности", отметил он.
"Мы предложили возможные меры по взаимной транспарентности с российским руководством, в том числе что касается систем вооружений на Украине, военных учений и манёвров в Европе, также [мы предложили] потенциальные меры по контролю над вооружениями, в том числе по ракетам в Европе", — отметил Салливан на брифинге.
Ранее Лайф писал, что вечером 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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