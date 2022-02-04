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Стоимость нефти Brent второй раз за день побила рекорд

По состоянию на 15:05 по московскому времени цена фьючерса выросла на 2,07%.

4 февраля, 12:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent поднялась до $93,05 за баррель, побив второй за день рекорд. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 15:08 мск.

По состоянию на 15:05 по московскому времени стоимость Brent поднялась на 2,07%, торгуясь на уровне $93 за баррель. В последний раз цена превышала это значение в октябре 2014 года.

Цена нефти Brent поднялась выше $92 впервые с 2014 года

Цена нефти Brent поднялась выше $92 впервые с 2014 года

Стоимость нефти начала расти вчера. Цена превысила $91 за баррель, а сегодня утром поднялась уже до $92. Ранее аналитики компании JP Morgan спрогнозировали последствия подорожания нефти до $150 за баррель. По их словам, это замедлит темпы роста ВВП в мире на 0,9% в первой половине 2022 года.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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