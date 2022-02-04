Стоимость нефти Brent второй раз за день побила рекорд

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent поднялась до $93,05 за баррель, побив второй за день рекорд. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 15:08 мск.

По состоянию на 15:05 по московскому времени стоимость Brent поднялась на 2,07%, торгуясь на уровне $93 за баррель. В последний раз цена превышала это значение в октябре 2014 года.