Крыша школы обрушилась в подмосковном посёлке Ашукино
Пострадавших в результате ЧП нет, сейчас на месте работают сотрудники МЧС.
Обрушенная крыша школы в посёлке Ашукино. Фото © ГУ МЧС по Московской области
В посёлке Ашукино в двухэтажной школе обрушилась крыша в актовом зале общей площадью около 700 квадратных метров, сообщил источник Лайфа в экстренных службах.
По его словам, сейчас на месте работают спасатели. По предварительным данным, причиной обрушения послужил скопившийся на крыше снег. В региональном ГУ МЧС подтвердили, что ЧП произошло по адресу посёлок Ашукино, улица Кольцова, дом 1. В здании во время обрушения детей не было, пострадавших нет.
А ранее Лайф рассказывал, что в архангельской школе во время урока на детей обрушился потолок. Один из учеников получил ушиб головы и был госпитализирован.
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