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Крыша школы обрушилась в подмосковном посёлке Ашукино

Пострадавших в результате ЧП нет, сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

4 февраля, 13:16
<p>Обрушенная крыша школы в посёлке Ашукино. Фото © ГУ МЧС по Московской области</p>

Обрушенная крыша школы в посёлке Ашукино. Фото © ГУ МЧС по Московской области

В посёлке Ашукино в двухэтажной школе обрушилась крыша в актовом зале общей площадью около 700 квадратных метров, сообщил источник Лайфа в экстренных службах.

  • Фото © VK / АШУКИНО 24
    Фото © VK / АШУКИНО 24
  • Фото © VK / АШУКИНО 24
    Фото © VK / АШУКИНО 24
  • Фото © VK / АШУКИНО 24
    Фото © VK / АШУКИНО 24
  • Фото © VK / АШУКИНО 24
    Фото © VK / АШУКИНО 24
  • Фото © VK / АШУКИНО 24
    Фото © VK / АШУКИНО 24

Фото © VK / АШУКИНО 24

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По его словам, сейчас на месте работают спасатели. По предварительным данным, причиной обрушения послужил скопившийся на крыше снег. В региональном ГУ МЧС подтвердили, что ЧП произошло по адресу посёлок Ашукино, улица Кольцова, дом 1. В здании во время обрушения детей не было, пострадавших нет.

Под тяжестью снега. В башкирской школе рухнула кровля

Под тяжестью снега. В башкирской школе рухнула кровля

А ранее Лайф рассказывал, что в архангельской школе во время урока на детей обрушился потолок. Один из учеников получил ушиб головы и был госпитализирован.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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