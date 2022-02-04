Крыша школы обрушилась в подмосковном посёлке Ашукино

В посёлке Ашукино в двухэтажной школе обрушилась крыша в актовом зале общей площадью около 700 квадратных метров, сообщил источник Лайфа в экстренных службах.











По его словам, сейчас на месте работают спасатели. По предварительным данным, причиной обрушения послужил скопившийся на крыше снег. В региональном ГУ МЧС подтвердили, что ЧП произошло по адресу посёлок Ашукино, улица Кольцова, дом 1. В здании во время обрушения детей не было, пострадавших нет.