"Спартак" объявил о переходе воспитанника ЦСКА Чернова

Нынешний сезон защитник доиграет в самарской команде, после чего присоединится к "Спартаку". Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.

"Спартак" заработал 500 тысяч евро на трансфере защитника Жиго в "Марсель"

Добавим, что 26-летний Чернов является воспитанником ЦСКА, в 2015 году вызывался в сборную России. В составе "Крыльев" он провёл 76 матчей, в которых забил пять мячей.