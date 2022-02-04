"Спартак" объявил о переходе воспитанника ЦСКА Чернова
Выступающий за "Крылья Советов" футболист подписал контракт до лета 2026 года.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" подписал воспитанника ЦСКА, защитника "Крыльев Советов" Никиту Чернова.
Нынешний сезон защитник доиграет в самарской команде, после чего присоединится к "Спартаку". Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.
Добавим, что 26-летний Чернов является воспитанником ЦСКА, в 2015 году вызывался в сборную России. В составе "Крыльев" он провёл 76 матчей, в которых забил пять мячей.
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