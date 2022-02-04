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Спорт вне политики: NBC рассказал о "российских солдатах на границе с Украиной" во время открытия ОИ

В этот же момент режиссёр трансляции вывел на экран кадры с президентом РФ Владимиром Путиным, который наблюдал за проходом украинских спортсменов.

4 февраля, 13:35

Фото © Telegram / Пул N3

Отрывок из трансляции телеканала NBC © Telegram / Пул N3

Комментаторы американского телеканала NBC сопроводили выход украинской сборной во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине рассказом о "сотне тысяч российских солдат, стоящих у границ Украины". В это же время режиссёры трансляции умело "добавили интриги", выведя на экран кадры с президентом России Владимиром Путиным, наблюдающим за представлением.

"За Владимиром Путиным, который сегодня здесь, конечно, наблюдает весь мир. Россия отправила больше 100 тысяч военных на границы с трёх сторон Украины. Американские власти угрожают санкциями, если Россия что-то предпримет", — сказали комментаторы телеканала.

Вперёд, ребята: Сборная России вышла на стадион на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Вперёд, ребята: Сборная России вышла на стадион на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Напомним, что участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине является заключительным этапом поездки российского лидера в Китай. Ранее Владимир Путин провёл встречу с председателем Си Цзиньпином. Переговоры длились более трёх часов и прошли в два этапа — с делегацией и в формате тет-а-тет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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Комментариев: 1

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