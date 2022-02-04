Голикова назвала шесть регионов России с уровнем коллективного иммунитета выше 80%

В шести российских регионах уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80%. А в среднем же этот показатель по стране снизился до 64,1%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В шести регионах превышает 80%. Это Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%)", — сказала она журналистам.

По её данным, первым компонентом вакцины в РФ привились 85 млн человек, а полный цикл вакцинации завершили более 80,4 млн. Уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 64,4% до 64,1%.