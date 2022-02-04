"Известия": Роскомнадзор может ввести экономические меры против YouTube за блокировку СМИ
Ограничения в отношении видеохостинга, принадлежащего Google, могут включать запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег.
Логотип YouTube © Pixabay
Роскомнадзор рассматривает возможность применения мер экономического характера против видеохостинга Youtube (принадлежит Google) за систематическую блокировку каналов российских СМИ, в частности немецкоязычного канала RT auf Sendung, принадлежащего российскому телеканалу RT. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным издания, рассматриваются ограничения, предусмотренные Федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации" (№ 236-ФЗ). Данный закон, в частности, предусматривает запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег.
Напомним, 16 декабря 2021 года начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый YouTube-канал RT auf Sendung. Последний видеохостинг сразу же и заблокировал. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования.
А 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. 4 февраля Московское бюро Deutsche Welle закрылось после запрета на вещание в РФ.
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