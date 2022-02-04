"Известия": Роскомнадзор может ввести экономические меры против YouTube за блокировку СМИ

Роскомнадзор рассматривает возможность применения мер экономического характера против видеохостинга Youtube (принадлежит Google) за систематическую блокировку каналов российских СМИ, в частности немецкоязычного канала RT auf Sendung, принадлежащего российскому телеканалу RT. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, рассматриваются ограничения, предусмотренные Федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации" (№ 236-ФЗ). Данный закон, в частности, предусматривает запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег.