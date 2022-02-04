В Брянской области браконьеры расстреляли двух краснокнижных зубров
По словам местного жителя, животные обитали в заповеднике "Брянский лес", но, так как у них свободный выгул, зубры часто покидали территорию и выходили на поле.
Кадр видео © Телеканал "360"
Кадры с места расстрела краснокнижных зубров в Брянской области. Видео © Телеканал "360"
В Брянской области браконьеры расстреляли двух краснокнижных зубров. Инцидент произошёл около посёлка Погребы, сообщает телеканал "360".
По словам местного жителя Владимира, животные обитали в заповеднике "Брянский лес", но, так как у них свободный выгул, зубры часто покидали территорию и выходили на поле. Браконьеры на снегоходах выманили краснокнижных зверей на открытое пространство и расстреляли беззащитных животных.
"Два зубра были тяжело ранены, сейчас они уже мертвы, скорее всего", — сказал Владимир.
На кадрах с места происшествия видно, что на место приехали сотрудники правоохранительных органов. Один из зубров при виде людей попытался вскочить на ноги, но сделать этого у него не получилось. Уточняется, что областная прокуратура взяла под контроль доследственную проверку по факту незаконной охоты.
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