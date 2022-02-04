США пригрозили Китаю последствиями в случае дестабилизации ситуации в Европе

Власти США поддерживают контакты с Китаем на высоком уровне и продолжают привлекать внимание Пекина к тому, что дестабилизация ситуации в Европе скажется и на собственных интересах КНР по всему миру. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем", — сказала она во время брифинга, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать состоявшуюся в Пекине встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Псаки добавила, что контакты Вашингтона с Пекином поддерживаются на самом высоком уровне и включают обсуждение актуальных международных вызовов, в том числе нынешнюю ситуацию вокруг Украины.