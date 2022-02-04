США пригрозили Китаю последствиями в случае дестабилизации ситуации в Европе
По словам представителя Белого дома Джен Псаки, в Пекине должны понимать, что конфликт в Старом Свете нанесёт ущерб интересам Поднебесной по всему миру.
Здание Белого дома в Вашингтоне © ТАСС / Zuma
Власти США поддерживают контакты с Китаем на высоком уровне и продолжают привлекать внимание Пекина к тому, что дестабилизация ситуации в Европе скажется и на собственных интересах КНР по всему миру. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем", — сказала она во время брифинга, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать состоявшуюся в Пекине встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Псаки добавила, что контакты Вашингтона с Пекином поддерживаются на самом высоком уровне и включают обсуждение актуальных международных вызовов, в том числе нынешнюю ситуацию вокруг Украины.
"Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесёт ущерб интересам Китая по всему миру, и в КНР должны понимать это", — подчеркнула представитель Белого дома.
Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. В рамках поездки в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку 10 миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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