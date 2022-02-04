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Биткоин резко подорожал до $40 тысяч

На 17:04 мск стоимость валюты находилась на уровне $37,406 тысячи, после чего продолжила расти.

4 февраля, 19:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Цена биткоина резко увеличилась на торгах и выросла на 10,03% — до $40,473 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 21:04 мск.

При этом на 17:04 мск курс самой популярной криптовалюты в мире подскочил на 1,63% и находился на уровне $37,406 тысячи долларов. Позже он резко ускорил рост.

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А ранее ТПП предложила приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству. По мнению главы палаты, это позволит вывести такой способ заработка из "серой зоны". Занимающиеся им россияне станут платить налоги, меньше красть электричество.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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