Биткоин резко подорожал до $40 тысяч
На 17:04 мск стоимость валюты находилась на уровне $37,406 тысячи, после чего продолжила расти.
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Цена биткоина резко увеличилась на торгах и выросла на 10,03% — до $40,473 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 21:04 мск.
При этом на 17:04 мск курс самой популярной криптовалюты в мире подскочил на 1,63% и находился на уровне $37,406 тысячи долларов. Позже он резко ускорил рост.
А ранее ТПП предложила приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству. По мнению главы палаты, это позволит вывести такой способ заработка из "серой зоны". Занимающиеся им россияне станут платить налоги, меньше красть электричество.
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