Биткоин резко подорожал до $40 тысяч

Цена биткоина резко увеличилась на торгах и выросла на 10,03% — до $40,473 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 21:04 мск.

При этом на 17:04 мск курс самой популярной криптовалюты в мире подскочил на 1,63% и находился на уровне $37,406 тысячи долларов. Позже он резко ускорил рост.