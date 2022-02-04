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Столтенберг назвал "историей большого успеха" расширение НАТО на восток

Он рассказал, что число участников альянса увеличилось вдвое с момента окончания холодной войны.

4 февраля, 18:40
<p>Фото © ТАСС / imago images / Metodi Popow</p>

Фото © ТАСС / imago images / Metodi Popow

Членство в НАТО даёт странам возможность пойти по пути "свободы и демократии", а расширение альянса на восток — это успех. С этим заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе", сказал Столтенберг американскому телеканалу MSNBC, когда его попросили прокомментировать совместное заявление России и Китая.

Он подчеркнул, что нужно уважать суверенное право каждой нации выбирать собственный путь и, если государство желает стать членом альянса, — это его свободный выбор.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин с китайским коллегой Си Цзиньпином по итогам встречи в Пекине заявили, что выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают военный блок отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны. Стороны также уверены, что Североатлантическому альянсу следует уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств и справедливо относиться к их мирному развитию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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