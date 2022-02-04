Столтенберг назвал "историей большого успеха" расширение НАТО на восток
Он рассказал, что число участников альянса увеличилось вдвое с момента окончания холодной войны.
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Членство в НАТО даёт странам возможность пойти по пути "свободы и демократии", а расширение альянса на восток — это успех. С этим заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе", — сказал Столтенберг американскому телеканалу MSNBC, когда его попросили прокомментировать совместное заявление России и Китая.
Он подчеркнул, что нужно уважать суверенное право каждой нации выбирать собственный путь и, если государство желает стать членом альянса, — это его свободный выбор.
Напомним, президент РФ Владимир Путин с китайским коллегой Си Цзиньпином по итогам встречи в Пекине заявили, что выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают военный блок отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны. Стороны также уверены, что Североатлантическому альянсу следует уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств и справедливо относиться к их мирному развитию.
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