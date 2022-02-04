Старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров умер в возрасте 84 лет

Заслуженный артист России Владимир Тодоров, который более 60 лет служил в Театре юных зрителей в Санкт-Петербурге, умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили на сайте ТЮЗа.

"4 февраля 2022 года в возрасте 84 лет ушёл из жизни старейший артист ТЮЗа имени А.А. Брянцева, заслуженный артист России Владимир Сергеевич Тодоров", — говорится в публикации.

Тодорова приняли в труппу ленинградского ТЮЗа в 1960 году, за время работы он сыграл более 60 ролей. Актёр запомнился многим зрителям по спектаклям "Олеко Дундич", "Сотворившая чудо", "Мамаша Кураж", "Ундина", "Маленький принц", "Дом, где разбиваются сердца". Кроме того, Тодоров до последних дней выходил на сцену в роли Рассказчика в легендарной постановке "Конёк-Горбунок", которой ТЮЗ открылся в 1922 году.

"В 2013 году Владимиру Сергеевичу — как старейшему артисту труппы — было доверено седьмое режиссёрское возобновление "Конька-Горбунка": все эти годы он сохранял спектакль, проводил репетиции с новыми артистами, посвящая каждого в волшебное таинство легендарной постановки. Благодаря ему спектакль остаётся живым, ярким, художественно целостным и невероятно любимым зрителями всех поколений", — отметили представители ТЮЗа.

О дате прощания с Владимиром Тодоровым пока не сообщается.