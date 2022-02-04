Блинкен по телефону известил Кулебу об итогах переговоров с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора проинформировал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу об итогах своих контактов на этой неделе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Кулеба провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Госсекретарь проинформировал главу украинской дипломатии об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел", — сообщает пресс-служба украинского МИД.

В ведомстве заявили, что Кулеба и Блинкен "согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии", а также указали на существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против Москвы и выходе этой работы на завершающий этап. Кроме того, стороны обсудили "динамику переговоров в рамках "нормандского формата" и выразили надежду на то, что РФ продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах".