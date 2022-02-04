Дима Билан поддержал российских атлетов "олимпийской" версией клипа "Ради побед"

Клип "Ради побед". © Instagram / bilanofficial

Музыкант Дима Билан опубликовал новую версию клипа на песню "Ради побед" в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Ролик он разместил в "Инстаграме". Певец напомнил, что отечественный спорт находится под жесточайшим прессингом со стороны Запада. А значит, предстоит совершить не только спортивные победы, но и психологические — выдержать вопреки всем обстоятельствам.

"Я не могу остаться в стороне, потому что по-настоящему болею… И как никогда понимаю, как тяжело выступать без гимна, символики, флага и, главное, названия страны!" — подчеркнул Билан.