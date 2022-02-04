Дима Билан поддержал российских атлетов "олимпийской" версией клипа "Ради побед"
Он подчеркнул, что понимает, как тяжело выступать без гимна и флага, и желает спортсменам проявить русский характер.
Дима Билан спел в поддержку российских олимпийцев © Instagram / bilanofficial
Клип "Ради побед". © Instagram / bilanofficial
Музыкант Дима Билан опубликовал новую версию клипа на песню "Ради побед" в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Ролик он разместил в "Инстаграме". Певец напомнил, что отечественный спорт находится под жесточайшим прессингом со стороны Запада. А значит, предстоит совершить не только спортивные победы, но и психологические — выдержать вопреки всем обстоятельствам.
"Я не могу остаться в стороне, потому что по-настоящему болею… И как никогда понимаю, как тяжело выступать без гимна, символики, флага и, главное, названия страны!" — подчеркнул Билан.
Мы будем переживать вместе со спортсменами и обязательно "всей страной на пьедестале оставим свой след", заверил певец. "Да прибудет с нами сила!" — сказал он, а также призвал поддержать российскую команду, используя хештег #wewillROCyou.
Напомним, 4 февраля прошла церемония открытия Олимпиады в Пекине. Игры продлятся до 20 февраля. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта. Также сообщалось, в каких видах спорта будут разыграны медали в первый день Игр.
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