Глава МИД Польши не исключил дальнейшую переброску войск США в Восточную Европу

Дальнейшее усиление американского военного присутствия в Восточной Европе не исключено, заявил председатель ОБСЕ министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

"Этого не нужно исключать, а наоборот. Вся стратегия Североатлантического пакта ведёт к тому, что сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер. Иначе это не имело бы смысла", — сказал глава польского МИД в ответ на вопрос о возможности дальнейшего усиления военного присутствия США в регионе.