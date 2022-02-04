Глава МИД Польши не исключил дальнейшую переброску войск США в Восточную Европу
Он сослался на стратегию Североатлантического пакта, согласно которому "сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер".
Дальнейшее усиление американского военного присутствия в Восточной Европе не исключено, заявил председатель ОБСЕ министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.
"Этого не нужно исключать, а наоборот. Вся стратегия Североатлантического пакта ведёт к тому, что сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер. Иначе это не имело бы смысла", — сказал глава польского МИД в ответ на вопрос о возможности дальнейшего усиления военного присутствия США в регионе.
Ранее США начали переброску дополнительных войск в Европу. Речь идёт о двух тысячах военнослужащих американской армии. Их разместят в Польше и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США о переброске военных в Европу ведёт к усилению напряжённости. Представитель Кремля напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, этого до сих пор не происходит.
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