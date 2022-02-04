Член СПЧ Винокурова рассказала о ситуации с обеспечением детей с СМА "Золгенсмой"

Российский журналист и общественный деятель, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова прокомментировала ситуацию с поставками "Золгенсма" маленьким подопечным благотворительных фондов. Своим мнением она поделилась в своём телеграм-канале.

"Так вышло, что в последние полгода я перепроверяла ряд детей, которым отказали в закупке "Золгенсмы". Если говорить запредельно грубо, то большинству (я готова говорить о двух ошибках) детей отказали по противопоказаниям. "Золгенсму" распиарили как волшебный укол с двумя противопоказаниями: возраст до двух лет и вес до 20 килограммов, который в одну минуту чинит организм. К несчастью, всё не так", — написала Винокурова.

При этом она отметила, что есть противопоказания, в том числе, по печени, а также ИВЛ. Кроме того, ещё нет никаких исследований о совместимости "Золгенсма" и "Рисдиплама". И при таких противопоказаниях "волшебный укол" может оказаться летальным. Это подтвердили и в Фонде "Круг добра", заявив, что препарат имеет серьёзные побочные эффекты, вплоть до летального исхода.

"Потому, к несчастью, есть сборы, которые завершаются успехом по финансам, но потом не находится клиники, которая готова взять на себя ответственность за укол. А ответственность, в случае чего, будет уголовной", – подчеркнула она.

При этом член СПЧ выразила уверенность, что после поднявшегося шума, ребёнку будет обеспечен самый лучший консилиум. Это будет сейчас самым правильным выходом, отметила Винокурова, добавив, что вся ситуация с лекарством гораздо сложнее, чем кажется и распространяется в медийном пространстве.

Также и в Фонде "Круг добра" отметили, что решать, какие препараты помогут ребёнку, должны именно врачи.

"Если "Золгенсма", после объективного и всестороннего рассмотрения на трёхстороннем Федеральном консилиуме, с точки зрения врачей, может быть предоставлена взамен текущей терапии, будет эффективнее для конкретного ребёнка, чем Эврисди (рисдиплам) или Спинраза (нусинерсен), то необходимости в средствах благотворителей нет, препарат должен быть приобретён за счёт Фонда "Круг добра", – говорится в заявлении на сайте организации.