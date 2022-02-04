Экономист Ракша пояснил, что можно рассчитать по "индексу бигмака"
Этот показатель отражает реальную картину мира и скудную стоимость труда, а не выявляет цену продуктов, из которых состоит бургер, уточнил эксперт.
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Экономист Денис Ракша рассказал, какие экономические параметры можно рассчитать по популярному "индексу бигмака".
"Индекс изначально задумывался шуточным. Однако, как это часто бывает, он понравился и народу, и специалистам. Теперь его применяют повсеместно", — поделился экономист в беседе с радио "Комсомольская правда".
Примечательно, что "индекс бигмака" не отражает стоимость продуктов, из которых состоит популярный фастфуд, но показывает реальную картину мира, позволяя оценить стоимость труда в конкретной стране.
"То, что рубль по этому индексу оказался недооценённым, значит, что стоимость труда в России занижена. Дело не в валюте, валюта, как и бигмак, — указатель того, насколько адекватно, дёшево или дорого оценён человеческий труд в экономике. И в России, как показывает статистика, труд стоит дешевле, чем должен", — заключил эксперт.
Ранее Лайф писал, что рубль оказался самой недооценённой валютой по "индексу бигмака". В прошлом году российская денежная единица занимала предпоследнее место, однако сейчас на этой позиции оказалась турецкая лира.
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