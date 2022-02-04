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Экономист Ракша пояснил, что можно рассчитать по "индексу бигмака"

Этот показатель отражает реальную картину мира и скудную стоимость труда, а не выявляет цену продуктов, из которых состоит бургер, уточнил эксперт.

4 февраля, 17:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Экономист Денис Ракша рассказал, какие экономические параметры можно рассчитать по популярному "индексу бигмака".

"Индекс изначально задумывался шуточным. Однако, как это часто бывает, он понравился и народу, и специалистам. Теперь его применяют повсеместно", — поделился экономист в беседе с радио "Комсомольская правда".

Примечательно, что "индекс бигмака" не отражает стоимость продуктов, из которых состоит популярный фастфуд, но показывает реальную картину мира, позволяя оценить стоимость труда в конкретной стране.

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"То, что рубль по этому индексу оказался недооценённым, значит, что стоимость труда в России занижена. Дело не в валюте, валюта, как и бигмак, — указатель того, насколько адекватно, дёшево или дорого оценён человеческий труд в экономике. И в России, как показывает статистика, труд стоит дешевле, чем должен", — заключил эксперт.

Ранее Лайф писал, что рубль оказался самой недооценённой валютой по "индексу бигмака". В прошлом году российская денежная единица занимала предпоследнее место, однако сейчас на этой позиции оказалась турецкая лира.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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