Экономист Ракша пояснил, что можно рассчитать по "индексу бигмака"

Экономист Денис Ракша рассказал, какие экономические параметры можно рассчитать по популярному "индексу бигмака".

"Индекс изначально задумывался шуточным. Однако, как это часто бывает, он понравился и народу, и специалистам. Теперь его применяют повсеместно", — поделился экономист в беседе с радио "Комсомольская правда".

Примечательно, что "индекс бигмака" не отражает стоимость продуктов, из которых состоит популярный фастфуд, но показывает реальную картину мира, позволяя оценить стоимость труда в конкретной стране.

"То, что рубль по этому индексу оказался недооценённым, значит, что стоимость труда в России занижена. Дело не в валюте, валюта, как и бигмак, — указатель того, насколько адекватно, дёшево или дорого оценён человеческий труд в экономике. И в России, как показывает статистика, труд стоит дешевле, чем должен", — заключил эксперт.