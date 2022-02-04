"Рад попасть в эту большую семью": Сын Добронравова рассказал, как играл молодого Будько в новых "Сватах"

Российский актёр театра и кино Виктор Добронравов рассказал об опыте съёмок в культовом сериале "Сваты", звездой которого уже много лет является его отец, народный артист России Фёдор Добронравов. Отец и сын были приглашены к работе над самым долгожданным седьмым сезоном теленовеллы о жизни семей Будько и Ковалёвых. Однако на площадке двум Добронравовым пересечься не пришлось.

"Я не пересекался с ним, потому что я играл его, это были воспоминания, флешбэки. Я был очень рад попасть в эту большую семью под названием "Сваты". Это удивительная команда и замечательный фильм, который любят миллионы зрителей", — рассказал Виктор Добронравов в интервью радио "Комсомольская правда".