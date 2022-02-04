НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Рад попасть в эту большую семью": Сын Добронравова рассказал, как играл молодого Будько в новых "Сватах"

По словам 38-летнего актёра, на съёмочной площадке царила по-настоящему родственная атмосфера. "Это удивительная команда и замечательный фильм", — считает он.

4 февраля, 16:55
<p>Виктор Добронравов в роли молодого Ивана Будько в сериале "Сваты-7". Фото © Instagram.com / <a href="https://www.instagram.com/p/CRmi3dkpUU4/?utm_source=ig_embed&ig_rid=fd5b541f-13d1-4341-99da-2137e5266596" target="_blank" rel="noopener noreferrer">viktor_dobronravov</a></p>

Виктор Добронравов в роли молодого Ивана Будько в сериале "Сваты-7". Фото © Instagram.com / viktor_dobronravov

Российский актёр театра и кино Виктор Добронравов рассказал об опыте съёмок в культовом сериале "Сваты", звездой которого уже много лет является его отец, народный артист России Фёдор Добронравов. Отец и сын были приглашены к работе над самым долгожданным седьмым сезоном теленовеллы о жизни семей Будько и Ковалёвых. Однако на площадке двум Добронравовым пересечься не пришлось.

"Я не пересекался с ним, потому что я играл его, это были воспоминания, флешбэки. Я был очень рад попасть в эту большую семью под названием "Сваты". Это удивительная команда и замечательный фильм, который любят миллионы зрителей", рассказал Виктор Добронравов в интервью радио "Комсомольская правда".

"Неинтересный скучный бред": Российские зрители раскритиковали долгожданный сезон "Сватов"

"Неинтересный скучный бред": Российские зрители раскритиковали долгожданный сезон "Сватов"

Ранее и сам Фёдор Добронравов раскрыл Лайфу секрет успеха сериала "Сваты". Артист выразил надежду, что седьмой сезон, премьера которого состоялась в январе, будет таким же хорошим, как и предыдущие. При этом признался, что сам его пока не видел.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1