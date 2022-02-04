"Рад попасть в эту большую семью": Сын Добронравова рассказал, как играл молодого Будько в новых "Сватах"
По словам 38-летнего актёра, на съёмочной площадке царила по-настоящему родственная атмосфера. "Это удивительная команда и замечательный фильм", — считает он.
Виктор Добронравов в роли молодого Ивана Будько в сериале "Сваты-7". Фото © Instagram.com / viktor_dobronravov
Российский актёр театра и кино Виктор Добронравов рассказал об опыте съёмок в культовом сериале "Сваты", звездой которого уже много лет является его отец, народный артист России Фёдор Добронравов. Отец и сын были приглашены к работе над самым долгожданным седьмым сезоном теленовеллы о жизни семей Будько и Ковалёвых. Однако на площадке двум Добронравовым пересечься не пришлось.
"Я не пересекался с ним, потому что я играл его, это были воспоминания, флешбэки. Я был очень рад попасть в эту большую семью под названием "Сваты". Это удивительная команда и замечательный фильм, который любят миллионы зрителей", — рассказал Виктор Добронравов в интервью радио "Комсомольская правда".
Ранее и сам Фёдор Добронравов раскрыл Лайфу секрет успеха сериала "Сваты". Артист выразил надежду, что седьмой сезон, премьера которого состоялась в январе, будет таким же хорошим, как и предыдущие. При этом признался, что сам его пока не видел.
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