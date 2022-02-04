Опрос: Более 60% россиян столкнулись с "зарплатным рабством"

Более 61% россиян признались, что не выбирали зарплатный банк самостоятельно, хотя о возможности сменить его через бухгалтерию знает 81% респондентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на результаты опроса "Финтеха".



При этом больше половины вполне довольны своим зарплатным банком и 80% вообще не хотели бы его менять. Всего 17% опрошенных клиентов не удовлетворены своим зарплатным банком. Интересно, что среди основных препятствий при смене банка чаще всего называют запрет от работодателя — 45,9%, на втором месте — нежелание заниматься процедурой смены банка, а на третьем — непонимание того, что именно нужно для этого сделать.

Респондентам описали сервис, который поможет независимо от работодателя в удобное время дистанционно указать банк для получения зарплаты. Среди физлиц более половины заявили о том, что воспользовались бы таким приложением. Из работодателей 61% использовали бы это приложение, чтобы предоставить сотрудникам возможность собственного выбора и избежать необходимости собирать и обновлять реквизиты.

Согласно результатам исследования, 57% работодателей используют один банк для выплаты зарплаты. 28% отметили, что используют два банка для этих целей. Целые три кредитные организации есть у 9% опрошенных. Самый популярный способ для выплат — зарплатный проект, им пользуется 69% работодателей. При этом более половины организаций отмечают, что сталкиваются со сложностями при выплате зарплаты сотрудникам, у которых карты разных банков. Речь идёт о дополнительных финансовых, временных и ресурсных издержках.