Bloomberg: Россия оградилась от новых санкций "финансовой крепостью"
Аналитики издания пришли к выводу, что с 2014 года многое поменялось и теперь обсуждаемые на Западе ограничения против Москвы практически бессмысленны.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
За последние несколько лет Россия смогла построить "финансовую крепость", позволяющую пережить новые санкции Запада. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.
"Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году", — уверена экономический обозреватель Анна Андрианова.
С тех пор, говорится в материалах Bloomberg, Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета. Кроме того, финансовые власти страны всё больше сокращают зависимость от доллара. Основные сбережения и внешнеторговые расчёты удалось перевести на рельсы других валют, в том числе и китайского юаня. И теперь, по мнению аналитиков издания, только самые экстремальные сценарии новых санкций способны угрожать росту российской экономики.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Это и стало поводом для разговора о новых "невиданных" санкциях против России. Правда, до превентивных санкций, к которым Запад призвал президент Украины Владимир Зеленский, дело, видимо, не дойдёт.
В частности, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что о таких мерах речь никогда не шла. В Правительстве ФРГ также исключили введение превентивных санкций, а заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала подобные меры бессмысленными.
Комментариев: 0