Bloomberg: Россия оградилась от новых санкций "финансовой крепостью"

За последние несколько лет Россия смогла построить "финансовую крепость", позволяющую пережить новые санкции Запада. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.

"Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году", — уверена экономический обозреватель Анна Андрианова.

С тех пор, говорится в материалах Bloomberg, Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета. Кроме того, финансовые власти страны всё больше сокращают зависимость от доллара. Основные сбережения и внешнеторговые расчёты удалось перевести на рельсы других валют, в том числе и китайского юаня. И теперь, по мнению аналитиков издания, только самые экстремальные сценарии новых санкций способны угрожать росту российской экономики.