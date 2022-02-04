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Пожар произошёл в здании Посольства России в Маниле

На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы, последствия возгорания устраняются.

4 февраля, 16:00

Пожар произошёл в Посольстве России на Филиппинах, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

"4 февраля в здании Посольства России в Маниле произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы. Пострадавших нет. Последствия пожара устраняются", — уточнили в ДСКЦ.

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Ранее в Подмосковье горела мебельная фабрика на площади семь тысяч квадратов. Возгоранию, которое произошло на производстве в Окружном проезде, присвоен второй ранг сложности.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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