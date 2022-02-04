Пожар произошёл в здании Посольства России в Маниле

Пожар произошёл в Посольстве России на Филиппинах, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

"4 февраля в здании Посольства России в Маниле произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы. Пострадавших нет. Последствия пожара устраняются", — уточнили в ДСКЦ.