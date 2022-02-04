Тело "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой найдено в лесополосе в Новой Москве

Найдено тело "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой, в убийстве которой подозревают её супруга — 37-летнего Александра Попова. Останки девушки были найдены в лесополосе в Новой Москве, на это место указал сам подозреваемый. По предварительным данным, информация о том, что тело было расчленено, не подтвердилась.

"Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания. Сегодня в ходе проведения следственных действий следователями и криминалистами совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы", — сообщили в пятницу в ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, в январе 2022 года Попов обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в августе 2021-го его супруга уехала в неизвестном направлении. В дальнейшем мужчина утверждал, что жена якобы выходила с ним на связь через соцсети и объясняла своё отсутствие отдыхом за рубежом.

Вскоре было установлено, что женщина не пересекала границу страны, а сам Попов, ныне обвиняемый, сознался в убийстве.