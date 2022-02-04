Главу предприятия Минэнерго задержали за мошенничество на 25 млн
По данным следствия, Николай Мягких участвовал в мошеннических схемах с оценкой и реализацией автомобилей. Однако сам гендиректор свою вину отрицает.
Николай Мягких. Фото © Deloros-perm.ru
В Москве в аэропорту Домодедово сотрудники ФСБ и местной полиции задержали гендиректора подведомственной Минэнерго Федеральной энергосервисной компании (ФГУП ФЭСКО) Николая Мягких. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным издания, Мягких участвовал в мошеннической схеме по продаже машин ведомственного автопарка. Суть заключалась в том, что автомобили якобы отправляли в автосервис на оценку, однако на самом деле осмотр не проводился. Там их стоимость занижали на 90%, а затем продавали по реальной цене. Гендиректор свою вину отрицает. Правоохранители провели обыски по месту его жительства, а также в компаниях, которые участвовали в оценке имущества. Сейчас следователи намерены просить суд об аресте Мягких.
"Злоумышленник путём обмана и злоупотребления доверием руководства Министерства энергетики РФ в период с 2018 по 2021 год представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, подложные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах РФ", — уточнили в МВД.
Задержание Мягких прошло при содействии Департамента экономической безопасности в ТЭК. Сумму ущерба от действий фигуранта дела в МВД оценили в 25 миллионов рублей.
Ранее замминистра строительства Омской области Владимира Сычёва задержали за взятку в полтора миллиона рублей. Чиновник получил крупную сумму от руководителя коммерческой организации за покровительство деятельности компании. Теперь в домах обоих фигурантов дела проводятся обыски.
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