Главу предприятия Минэнерго задержали за мошенничество на 25 млн

По данным издания, Мягких участвовал в мошеннической схеме по продаже машин ведомственного автопарка. Суть заключалась в том, что автомобили якобы отправляли в автосервис на оценку, однако на самом деле осмотр не проводился. Там их стоимость занижали на 90%, а затем продавали по реальной цене. Гендиректор свою вину отрицает. Правоохранители провели обыски по месту его жительства, а также в компаниях, которые участвовали в оценке имущества. Сейчас следователи намерены просить суд об аресте Мягких.