Историк моды Васильев пожаловался на "обилие крестьянок на рынке невест"
Девушки приезжают в поисках богатых женихов — бизнесменов рублёвских или нуворишских, отмечает он.
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев. Фото © YouTube / Модный приговор
Историк моды, ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев поделился своим мнением о том, что в области знакомств на российском "рынке невест" на данный момент чересчур много "крестьянок", и сравнил их с модельером Коко Шанель.
"Обилие крестьянок на рынке невест зашкаливает. Москва ежедневно принимает сотни новоприезжих — бывших крестьянок, тюнингованных или с природной красотой. Они приезжают в поисках женихов, конечно же, богатых, конечно же, бизнесменов рублёвских или нуворишских. Уверены, что им повезёт", — заявил он в YouTube-шоу "Модный подкаст".
По словам эксперта в мире моды, приезжие девушки зачастую пользуются услугами косметологов или пластических хирургов, сравнив их с модельером Коко Шанель, которая тоже в своё время сделала пластику. Только вот она, как уточнил Васильев, пошла на это позднее, будучи в требующем этого возрасте, сделав себе круговую подтяжку, подчеркнул ведущий программы "Модный приговор".
А ранее Лайф рассказывал о десяти смешных реакциях ростовчан в Сети, которые узнали, что в загсах больше не повеселишься. Пару дней назад Правительство Ростовской области утвердило порядок проведения церемонии бракосочетания, один пункт из которого по факту запрещает смеяться. Такой поворот событий мог вызвать только волну шуток.
Комментариев: 0