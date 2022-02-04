Историк моды Васильев пожаловался на "обилие крестьянок на рынке невест"

Историк моды, ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев поделился своим мнением о том, что в области знакомств на российском "рынке невест" на данный момент чересчур много "крестьянок", и сравнил их с модельером Коко Шанель.

"Обилие крестьянок на рынке невест зашкаливает. Москва ежедневно принимает сотни новоприезжих — бывших крестьянок, тюнингованных или с природной красотой. Они приезжают в поисках женихов, конечно же, богатых, конечно же, бизнесменов рублёвских или нуворишских. Уверены, что им повезёт", — заявил он в YouTube-шоу "Модный подкаст".

По словам эксперта в мире моды, приезжие девушки зачастую пользуются услугами косметологов или пластических хирургов, сравнив их с модельером Коко Шанель, которая тоже в своё время сделала пластику. Только вот она, как уточнил Васильев, пошла на это позднее, будучи в требующем этого возрасте, сделав себе круговую подтяжку, подчеркнул ведущий программы "Модный приговор".