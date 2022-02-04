И спорт, и мир: Чем завершился исторический визит Путина в Китай

Визит Владимира Путина в Китай проходил в условиях жесточайших коронавирусных ограничений, из-за чего российская делегация была представлена всего несколькими чиновниками и бизнесменами. Тогда как в прежние годы, чтобы привезти в Китай всех сопровождающих российского лидера, не хватало и трёх самолетов. Все счастливчики, оказавшиеся в Пекине, ежедневно должны были сдавать ПЦР-тесты (кого-то даже просили пройти ОРВИ-скрининг, исследование на десяток других инфекций типа гриппа, риновируса, боковируса и др.). И если российские врачи обходились со всеми гуманно, то на китайских эскулапов поступали жалобы: спортивный комментатор Дмитрий Губерниев даже говорил, что те "пытались достать частичку мозга через нос".

Переговоры лидеров России и Китая — сначала в расширенном составе, а потом с глазу на глаз за обедом — длились три часа.

Российский президент обращался к председателю Си не иначе как "дорогой друг" и заявлял, что отношения между странами приобрели "беспрецедентный характер и являются примером достойных".

"Вы отметили уже, 140 миллиардов [долларов достиг товарооборот] — это уверенное движение к нашей общей цели, к 200 миллиардов долларов оборота. Уверен, что мы этой планки, безусловно, достигнем", — сказал сегодня Владимир Путин.

Однако лидер КНР в ответ поднял ставки и заявил о намерении достичь цифры 250 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту сумму реалистичной, учитывая динамику развития двусторонних отношений. Он особо выделил тот факт, что уже сейчас доля расчётов между странами в национальной валюте находится на отметке 20 процентов.

"С одной стороны, цифра скромная, с другой — важное продвижение вперёд. С учётом непредсказуемости страны – эмитента доллара эту практику надо расширять", — заявил он.

По итогам встречи было подписано несколько многомиллиардных коммерческих контрактов по поставкам нефти и газа, производству в Китае российской вакцины "Спутник V", соглашений между правительствами и, самое важное, совместное заявление РФ и КНР, касающееся международных отношений.

В нём подчёркнуты особые отношения между двумя державами, общие взгляды на международные проблемы.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах", — зафиксировано в документе.