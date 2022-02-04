Ведущая "Матч-ТВ" Серёгина оправдалась за сториз с женскими секс-девизами
По словам теледивы, она нередко сталкивается с ситуациями, когда журналисты пытаются нажиться на её публикациях.
© Instagram / seregina_olesya
Ведущая телеканала "Матч-ТВ" Олеся Серёгина объяснила сториз в своём инстаграме, в которых делилась девизами идеальной женщины. Некоторые из них были связаны с темой секса, поэтому подписчики бурно на них отреагировали, а журналисты подхватили волну негодования россиян.
"Я провела опрос и выложила все ответы, которые моя аудитория дала. Просто показала, что на этот счёт думают люди, которые на меня подписаны. Но паблики растащили ответы. Конечно, все делают упор на слово "секс". Там есть куча других вариантов, которые почему-то никто не показал. Не нужно выдавать мнение аудитории за моё. Если я им делюсь, это не значит, что я его разделяю", — объяснила Серёгина в беседе с "Газетой.ru".
Ведущая пожаловалась, что постоянно сталкивается с ситуациями, когда журналисты пытаются нажиться на ней и её публикациях, в частности на тех, которые связаны с темой секса. По словам Серёгиной, представители СМИ сами признавались, что эта тема увеличивает кликабельность и хорошо читается, однако сама она считает, что это некрасиво.
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