Песков объяснил, почему Путина не показали во время прохода россиян на открытии Игр

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимира Путина не показали во время прохода российских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Представитель Кремля отметил, что это никак не связано с ограничениями, наложенными на сборную РФ и членов делегации.

"Путин находится в ложе. Все ложи изолированы по санитарным соображениям, и там ничего не видно", — приводит его слова РИА "Новости".

Также представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, связано ли это как-то с ограничениями, которые наложены на российских спортсменов и членов делегации.