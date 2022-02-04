Песков объяснил, почему Путина не показали во время прохода россиян на открытии Игр
Представитель Кремля отметил, что глава государства находится в ложе, где всё изолировано по санитарным соображениям и ничего не видно.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Фото © ТАСС / Robert Michael / dpa-Zentralbild / dpa
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимира Путина не показали во время прохода российских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Представитель Кремля отметил, что это никак не связано с ограничениями, наложенными на сборную РФ и членов делегации.
"Путин находится в ложе. Все ложи изолированы по санитарным соображениям, и там ничего не видно", — приводит его слова РИА "Новости".
Также представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, связано ли это как-то с ограничениями, которые наложены на российских спортсменов и членов делегации.
Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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