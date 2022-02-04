Житель Одинцова простил любовницу-американку, пырнувшую его ножом

Мужчина, которого американка ранила ножом в подмосковном Одинцове, рассказал, что простил сожительницу и не держит на неё зла. Михаил отметил, что знаком с Сарой Рэйчел Криванек уже давно, а во время случившегося оба были довольно пьяны.

"Претензий к ней никаких не имею, так как это произошло, когда мы оба были немного выпившие, ну и слово за слово — так получилось. Я её давно простил", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Мужчина отметил, что их совместная жизнь началась ещё в марте прошлого года, однако он был в курсе планов любовницы уехать обратно в США и сам провожал её в посольство.

Напомним, в ноября 2021 года женщину задержали за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 45-летняя американка ударила кухонным ножом сожителя в квартире на Можайском шоссе. Пострадавшего госпитализировали, а женщина призналась в произошедшем, заявив, что хотела лишь припугнуть его. В качестве меры пресечения в отношении женщины была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители об этом уведомили Посольство США в Москве, а дипломаты попытались вывезти свою соотечественницу.