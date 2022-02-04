На Украине снесли памятник полководцу Суворову из-за "советской пропаганды"

В украинской Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Об этом сообщает телеграм-канал местного издания Strana.ua.

Статуя была установлена в Полтавском музее тяжёлой бомбардировочной авиации в качестве одного из экспонатов. До этого монумент располагался во дворе военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве. Сообщается, что инициатором сноса оказался директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, памятник был элементом советской пропаганды, которая потеряла значение после того, как с распадом СССР Украина обрела независимость.

К слову, ответственным за борьбу с "пропагандой" стоило бы подучить историю: Суворов был генералиссимусом в период Российской империи, поэтому никоим образом не связан с Советским Союзом.