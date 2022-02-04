На Украине снесли памятник полководцу Суворову из-за "советской пропаганды"
Вот только сам генералиссимус жил в Российской империи и умер более чем за 100 лет до образования СССР — ещё в 1800 году.
Что осталось от памятника Суворову в Полтавском музее тяжёлой бомбардировочной авиации © Strana.ua
В украинской Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Об этом сообщает телеграм-канал местного издания Strana.ua.
Статуя была установлена в Полтавском музее тяжёлой бомбардировочной авиации в качестве одного из экспонатов. До этого монумент располагался во дворе военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве. Сообщается, что инициатором сноса оказался директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, памятник был элементом советской пропаганды, которая потеряла значение после того, как с распадом СССР Украина обрела независимость.
К слову, ответственным за борьбу с "пропагандой" стоило бы подучить историю: Суворов был генералиссимусом в период Российской империи, поэтому никоим образом не связан с Советским Союзом.
Напомним, инциденты со сносом памятников на Украине не редкость. После уничтожения ряда советских памятников МИД России заявил, что ожидает реакции от "профильных международных структур" по этому поводу.
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