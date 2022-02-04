Вирусолог Альтштейн рассказал, можно ли сразу после "дельты" подхватить "омикрон"

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что "дельтой" и "омикроном" возможно заразиться поочередно.

"Это такая область, когда нельзя категорически заявлять, что этого быть не может ни за что. Поэтому нельзя жёстко ставить вопрос: можно ли сразу после "дельты" заразиться "омикроном". Скорее всего, человек, недавно перенесший "дельту", вряд ли сразу заразится "омикроном". Иммунитет к штамму "дельта", безусловно, будет защищать. И даже если человек повторно заразится, то у него болезнь будет протекать по-другому", — рассказал Альтштейн в беседе с РИА ФАН.

Однако через какое-то время, по словам вирусолога, "омикрон" может пробить иммунитет к "дельте", поскольку первый штамм очень заразен. Но, как правило, при иммунитете, сформировавшемся к предыдущему штамму, это заболевание будет протекать, скорее всего, легче. Специалист подчеркнул, что он специально использовал осторожные выражения, подразумевающие степень вероятности, поскольку тут нет жёстких правил. Анатолий Альтштейн напомнил, что риск заражения любым штаммом коронавируса увеличивается, если не соблюдать меры безопасности.