Невролог Дорофеева: "Туман в голове" может быть одним из симптомов "долгого ковида"
Когда иммунная система не может до конца справиться с заболеванием, возникает синдром, который зарубежные исследователи прозвали long CoViD. Его проявления схожи с синдромом хронической усталости.
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Некоторые пациенты могут столкнуться с таким явлением, как long CoViD, или "долгий ковид". Это состояние, при котором иммунной системе не удаётся полностью уничтожить коронавирус и он продолжает циркулировать в организме, вызывая повреждение органов и систем, объясняет невролог Виктория Дорофеева. Опасность данного явления заключается в том, что инфекция может перейти в хроническую форму, а пациент останется носителем вируса, заражая окружающих.
По словам эксперта, симптомы "долгого ковида" схожи с синдромом хронической усталости.
"Это резкое снижение работоспособности, "туман в голове", нарушение обоняния (снижение его остроты) и искажение запахов, а также выпадение волос, учащённое сердцебиение, проблемы с желудочно-кишечным трактом (в том числе из-за приёма антибиотиков), активизация аутоиммунных заболеваний", — приводит слова собеседницы "Вечерняя Москва".
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Ранее иммунологи рассказали об эффекте ноцебо после вакцинации от ковида. В таких случаях люди, которые сделали прививку от коронавируса, уверены, что у них появились нежелательные симптомы, однако на самом деле эти негативные ощущения никак не связаны с уколом. У некоторых они возникают не только после прививки от коронавируса, но и после инъекции от гриппа.
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