Невролог Дорофеева: "Туман в голове" может быть одним из симптомов "долгого ковида"

Некоторые пациенты могут столкнуться с таким явлением, как long CoViD, или "долгий ковид". Это состояние, при котором иммунной системе не удаётся полностью уничтожить коронавирус и он продолжает циркулировать в организме, вызывая повреждение органов и систем, объясняет невролог Виктория Дорофеева. Опасность данного явления заключается в том, что инфекция может перейти в хроническую форму, а пациент останется носителем вируса, заражая окружающих.

По словам эксперта, симптомы "долгого ковида" схожи с синдромом хронической усталости.

"Это резкое снижение работоспособности, "туман в голове", нарушение обоняния (снижение его остроты) и искажение запахов, а также выпадение волос, учащённое сердцебиение, проблемы с желудочно-кишечным трактом (в том числе из-за приёма антибиотиков), активизация аутоиммунных заболеваний", — приводит слова собеседницы "Вечерняя Москва".