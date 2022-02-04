Попова: "Омикрон" вдвое заразнее вируса гриппа

"["Омикрон"] распространяется очень быстро, и это подтверждает его способность быстро передаваться от человека к человеку, быстро заражать людей — так называемая контагиозность, он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".