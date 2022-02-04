Попова: "Омикрон" вдвое заразнее вируса гриппа
По словам главного санврача РФ, этот штамм распространяется очень быстро, особенно в крупных городах.
Штамм коронавируса "омикрон" вдвое заразнее вируса гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"["Омикрон"] распространяется очень быстро, и это подтверждает его способность быстро передаваться от человека к человеку, быстро заражать людей — так называемая контагиозность, он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Ранее Анна Попова рассказывала, что тактики лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположны, в том числе поэтому важно тестировать человека с симптомами заболевания.
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