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Ярчайшее событие: Огонь зимних Олимпийских игр зажгли в Пекине

Ранее глава КНР Си Цзиньпин официально объявил соревнования открытыми.

4 февраля, 14:20
<p>Эстафета олимпийского огня. Церемонии открытия на Национальном стадионе "Птичье гнездо". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Эстафета олимпийского огня. Церемонии открытия на Национальном стадионе "Птичье гнездо". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Церемония зажжения олимпийского огня. Видео © LIFE

В Пекине на Национальном стадионе зажгли огонь XXIV зимних Олимпийских игр.

Завершающий этап эстафеты проходил прямо на арене. Участие в ней принимали Ли Янь (серебряный призёр Игр 1992 года в шорт-треке), Ян Ян (двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку) и ряд других видных китайских спортсменов. Сама церемония получилась необычайно красивой и очень милой.

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Праздник спорта: Олимпийские игры в Пекине начались, хотя их легче было отменить

Праздник спорта: Олимпийские игры в Пекине начались, хотя их легче было отменить

Ранее глава КНР Си Цзиньпин официально объявил открытыми XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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