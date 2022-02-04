Ярчайшее событие: Огонь зимних Олимпийских игр зажгли в Пекине

Завершающий этап эстафеты проходил прямо на арене. Участие в ней принимали Ли Янь (серебряный призёр Игр 1992 года в шорт-треке), Ян Ян (двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку) и ряд других видных китайских спортсменов. Сама церемония получилась необычайно красивой и очень милой.