НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В Пекине официально стартовали зимние Олимпийские игры

Соревнования продлятся до 20 февраля, а всего спортсмены разыграют 109 комплектов наград.

4 февраля, 13:52
<p>Фото © ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL</p>

Фото © ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL

Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил открытыми XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.

"Я объявляю XXIV Олимпийские игры в Пекине открытыми", — сказал глава КНР.

Перед ним выступал президент МОК Томас Бах, который в своей речи поприветствовал спортсменов и всех собравшихся на стадионе в столице Поднебесной.

"Дорогие олимпийские друзья! Добро пожаловать на зимние Олимпийские игры в Пекин! С Новым годом, и самые лучшие пожелания в год Тигра! Этот год знаменует стремление, мужество, силу <...> К сожалению, пандемия — всё ещё реальность нашей жизни. Тем более мы благодарим оргкомитет Пекин-2022, власти и всех жителей Китая. Спасибо, что сделали проведение этих Игр возможным", — заявил глава МОК Томас Бах.

Он также заметил, что миссия Олимпиады — собрать всех для участия в соревнованиях и объединить планету в одно целое. Бах поблагодарил всех причастных к организации Игр, в том числе и волонтёров.

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

В эти минуты на Национальном стадионе в Пекине продолжается церемония открытия Игр. Наша сборная уже прошла в параде атлетов, выйдя вслед за Румынией под номером 46. С трибун её приветствовал президент России Владимир Путин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1