В Пекине официально стартовали зимние Олимпийские игры

Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил открытыми XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.

"Я объявляю XXIV Олимпийские игры в Пекине открытыми", — сказал глава КНР.

Перед ним выступал президент МОК Томас Бах, который в своей речи поприветствовал спортсменов и всех собравшихся на стадионе в столице Поднебесной.

"Дорогие олимпийские друзья! Добро пожаловать на зимние Олимпийские игры в Пекин! С Новым годом, и самые лучшие пожелания в год Тигра! Этот год знаменует стремление, мужество, силу <...> К сожалению, пандемия — всё ещё реальность нашей жизни. Тем более мы благодарим оргкомитет Пекин-2022, власти и всех жителей Китая. Спасибо, что сделали проведение этих Игр возможным", — заявил глава МОК Томас Бах.

Он также заметил, что миссия Олимпиады — собрать всех для участия в соревнованиях и объединить планету в одно целое. Бах поблагодарил всех причастных к организации Игр, в том числе и волонтёров.

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.